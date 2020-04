Streaming del quinto concierto de la serie “#MetallicaMondays”

Como ya es tradición semanalmente, Metallica estrena una nueva entrega de su serie #MetallicaMondays, tratándose esta vez del quinto concierto que la banda comparte. Para esta semana, la presentación elegida es una realizada en Munich, Alemania, durante el 2015, la cual puedes revisar más abajo. Este video se suma a los ya estrenados “Live At Slane Castle 2019“, “Live In Paris 2017”, “Live In Copenhagen 2009“ y el más reciente “Live At Outside Lands 2017“, de la semana pasada.

Recordemos que la banda volverá a pasar por Santiago el 7 de diciembre en el Estadio Nacional luego de su última presentación en nuestro país como parte de Lollapalooza Chile 2017, por lo que estos conciertos se transforman en la antesala perfecta para que los fanáticos puedan prepararse de cara a un nuevo encuentro con la agrupación.

Acá la más reciente transmisión: