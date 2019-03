Streaming del primer disco de VLTIMAS: “Something Wicked Marches In”

Streaming de “Something Wicked Marches In”, el primer álbum de VLTIMAS, proyecto liderado por David Vincent, una de las figuras más reconocidas del metal extremo. En este trabajo, el ex Morbid Angel une fuerzas con Rune Eriksen, ex baterista de Mayhem, y Flo Monier, guitarrista de la banda Criptopsy.

