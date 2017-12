Streaming del nuevo soundtrack de Steven Wilson: “Last Day Of June”

Streaming de “Last Day Of June“, el nuevo disco de Steven Wilson. Se trata del soundtrack del videojuego del mismo nombre para plataformas Windows y PS4, cuyas imágenes e historia están basadas en el video que el músico británico realizó para “Drive Home“, tema incluido en el álbum, “The Raven That Refused To Sing (And Other Stories)” (2013).

