Belle & Sebastian publica el primer EP de su nueva trilogía: “How To Solve Our Human Problems”

Como te contábamos hace dos meses, Belle & Sebastian tenía agendado para hoy el lanzamiento de la primera parte de su nueva trilogía de EPs, “How To Solve Our Human Problems“, la que será completada los próximos 19 de enero y el 17 de febrero.

La primera producción de la serie incluye cinco temas, entre los que destaca “We Were Beautiful“, su único single. De acuerdo a Stuart Murdoch, el objetivo de “How To Solve Our Human Problems” es lidiar con toda la negatividad del mundo actual.

Te dejamos con el material a continuación: