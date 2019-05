Streaming del nuevo EP de Interpol: “A Fine Mess”

El próximo 21 de junio llegará “Help Us Stranger“, el nuevo disco de The Raconteurs, que viene a concretar un intenso momento discográfico que está viviendo su líder, Jack White, quien además de lanzar el álbum “Boarding House Reach” en 2018, decidió volver a uno de sus antiguos proyectos para estrenar nueva música.

Este trabajo, que será el tercer disco de la banda y el primero en 10 años, ya contaba con tres adelantos: “Sunday Driver“, “Now That You’re Gone“, y el cover a “Hey Gyp (Dig The Slowness)“, original de Donovan. Ahora, la banda acaba de publicar la canción “Help Me Stranger“, la cual puedes escuchar a continuación: