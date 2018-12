Streaming del nuevo EP de David Byrne: “The Best Live Show Of All Time”

Hace algunos meses, David Byrne estrenó su álbum “American Utopia“, el que incluso lo tuvo de regreso en nuestro país como parte de Lollapalooza Chile 2018, y ahora el músico ha querido rendir homenaje a uno de los mejores shows en vivo que se vieron este año. Esto, porque Byrne acaba de lanzar una versión deluxe de su último trabajo, la cual incluye un EP titulado “The Best Live Show Of All Time“, en clara referencia a una cita hecha por NME, uno de los medios musicales más reconocidos de Europa.

En total son seis canciones extraídas de un show en el Kings Theater en Brooklyn, mezclando tracks de su último álbum junto con clásicos de Talking Heads. Revisa acá abajo el streaming de la nueva versión del álbum, además de la portada de este nuevo EP en vivo.

Tracklist de “The Best Live Show Of All Time”: