Streaming del nuevo EP de Converge: “Beautiful Ruin”

El martes pasado, el mundo del rock fue sacudido por una noticia que involucraba de la peor manera posible a Maynard James Keenan. Y es que el vocalista de Tool, A Perfect Circle y Puscifer era acusado de haber violado a una menor de 17 años durante un show de APC en el año 2000.

Entre otras cosas, la denuncia que fue hecha a través del perfil anónimo Iwas17HeWas36 (“yo tenía 17, él tenía 36”) de Twitter, señalaba al músico norteamericano utilizando su estatus de figura influyente y de admiración para abusar sexualmente de la joven, sin ningún tipo de consentimiento.

Sin embargo, el compositor, también por medio de su cuenta oficial de Twitter, desmintió breve pero categóricamente los dichos, aclarando su postura dos días después de la acusación inicial. Esto es lo que dijo:

Many thanks to those of you who saw right through this despicable false claim that only does damage to the #metoo movement. And shame on those of you who perpetuate this destructive clickbait. As for my delayed but un-required response, I had my phone off. You should try it.

