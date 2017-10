Streaming del primer disco de Liam Gallagher como solista: “As You Were”

viernes, 6 de octubre de 2017 | 12:15 am | No hay comentarios

Streaming de “As You Were“, el nuevo disco de Liam Gallagher. Se trata del primer larga duración del músico británico como solista.

