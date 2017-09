Streaming del nuevo disco de Primus: “The Desaturating Seven”

viernes, 29 de septiembre de 2017

Streaming de “The Desaturating Seven“, el nuevo disco de Primus. Se trata del noveno larga duración de la banda norteamericana, y del sucesor de “Primus & The Chocolate Factory With The Fungi Ensemble” (2014).

