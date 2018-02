Streaming del nuevo disco de Superchunk: “What A Time To Be Alive”

Hace poco más de un mes, te contábamos que David Byrne agendó su siguiente movida discográfica con el lanzamiento de su primer álbum exclusivamente en solitario luego de 14 años, tras la salida de “Grown Backwards” en 2004. El músico escocés editó tres álbumes posteriormente, pero siempre en plano colaborativo.

El ex Talking Heads regresará el próximo 9 de marzo a través de “American Utopia“, trabajo que se convertirá en el noveno LP de su carrera.

El primer single de la producción, “Everybody’s Coming To My House“, ya había sido adelantado, y ahora se suma un segundo tema, “This Is That“, el que cuenta con la colaboración del compositor norteamericano, Oneohtrix Point Never. Escucha el material más abajo.

Recordemos que David Byrne será uno de los animadores de la edición 2018 de Lollapalooza Chile, la que tendrá lugar los próximos 16, 17 y 18 de marzo en el Parque O’Higgins.