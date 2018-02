Streaming del nuevo disco de Screaming Females: “All At Once”

Los neoyorquinos de Parquet Courts ya están preparados para su siguiente movida discográfica, esto, a dos años del lanzamiento de su excelente último álbum “Human Performance“, y a uno menos de la salida del trabajo colaborativo con Daniele Luppi, “Milano” (2017).

El sexto larga duración de la banda llegará el próximo 18 de mayo bajo el nombre de “Wide Awake!“. Aquel contará con 13 canciones (puedes revisar su track listing completo más abajo), y estará producido por el conocido Danger Mouse.

El primer single del registro, “Almost Had To Start A Fight/In And Out Of Patience“, ya está disponible y lo puedes escuchar a continuación:

Track listing “Wide Awake!”: