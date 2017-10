Streaming del nuevo disco de Robert Plant: “Carry Fire”

jueves, 5 de octubre de 2017 | 12:16 pm | No hay comentarios

Faltando todavía una semana y monedas para que Robert Plant tenga el lanzamiento oficial de su nuevo larga duración, “Carry Fire” (cuya fecha de salida está fijada para el próximo 13 de octubre), el registro acaba de ser liberado a través del medio norteamericano, NPR.

Con la producción del mismísimo ex cantante de Led zeppelin, el registro incorpora 11 temas de los que previamente se habían adelantado “The May Queen“, “Bones Of Saints“, y “Bluebirds Over The Mountain“, original del mítico Ersel Hickey.

Por otra parte, tal como en el excelente “Lullaby And The Ceaseless Roar” (2014), la banda The Sensational Space Shifters vuelve a ser el grupo de apoyo del legendario cantante.

Para poder escuchar el álbum completo, haz clic en la portada del mismo a continuación:

Relacionado