Streaming del nuevo disco recopilatorio de David Bowie: “A New Career In A New Town (1977 – 1982)”

viernes, 29 de septiembre de 2017 | 10:19 am | No hay comentarios

Streaming de “A New Career In A New Town“, el nuevo disco recopilatorio de David Bowie. Se trata de una producción que incluye los trabajos realizados por el compositor entre 1977 y 1982, tanto oficiales como inéditos.

