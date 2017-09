Streaming del nuevo disco de Lee Ranaldo: “Electric Trim”

Viernes, 15 de Septiembre de 2017

Seguimos revisando los nuevos lanzamientos de la jornada con el décimo segundo álbum en solitario de Lee Ranaldo -“Electric Trim“-, quien llegará a Chile el próximo 16 de diciembre para encabezar la versión 2017 del Festival En Órbita.

Anticipado por los videos de “Circular (Right As Rain)” y “New Thing“, el registro cuenta con la producción del español, Raül “Refree” Fernández, y tiene la colaboración de la gran cantante y compositora norteamericana, Sharon Van Etten, precisamente en “New Thing”.

Te invitamos a escuchar lo nuevo del ex guitarrista de Sonic Youth a continuación: