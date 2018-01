Streaming del nuevo disco de King Gizzard & The Lizard Wizard: “Gumboot Soup”

Finalmente lo lograron. King Gizzard & The Lizard Wizard cumplió con la promesa que hicieron a fines de 2016: publicar nada menos que cinco discos a lo largo de 2017, un proyecto que completaron el pasado 30 de diciembre cuando compartieron el último álbum de la serie, “Gumboot Soup“.

El trabajo había sido previamente adelantado por los cortes “Beginners Luck“, “All Is Known” y “Green House“, los que forman parte de un total de 11 canciones. Puedes escuchar el registro completo más abajo.

Las cuatro producciones anteriores lanzadas por la banda australiana fueron “Flying Microtonal Banana” (febrero), “Murder Of The Universe” (junio), “Sketches Of Brunswick East” (agosto) y “Polygondwanaland” (noviembre).