Streaming del nuevo disco de Godspeed You! Black Emperor: “Luciferian Towers”

Jueves, 14 de Septiembre de 2017 | 12:13 pm | No hay comentarios

A pesar de que el lanzamiento oficial del nuevo disco de Godspeed You! Black Emperor está agendado para el próximo 22 de septiembre, el álbum -“Luciferian Towers“- ya se encuentra disponible íntegramente vía streaming.

El sucesor de “Asunder, Sweet And Other Distress” llega a dos años de la salida de aquel, y a través de los anticipos de “Undoing a Luciferian Towers” y “Anthem For No State, Pt. III“, ya se puede advertir el agradable caos instrumental del trabajo, uno que tiene como concepto la devastación de un pueblo como resultado de la brutalidad del mundo moderno.

Para poder escuchar el disco completo, haz click en su portada a continuación: