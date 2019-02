Streaming del nuevo disco en vivo de Metallica: “Helping Hands… Live & Acoustic at the Masonic”

Karen O sigue con otro track para la serie “Hanna” (David Farr, 2019), el cual se trata esta vez de un cover. Si la artista había lanzado recientemente la canción “Anti-Lullaby“, ahora la frontwoman de Yeah Yeah Yeahs se anota con una particular versión de “Bullet With Butterfly Wings“, clásico de The Smashing Pumpkins presente en el álbum “Mellon Collie And The Infinite Sadness” de 1995.

Este track, igual que el anterior, forma parte de la banda sonora de esta producción, a estrenarse en el mes de marzo mediante el sistema de streaming Amazon Prime.

Escucha el track a continuación: