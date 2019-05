Streaming del nuevo disco de Vampire Weekend: “Father Of The Bride”

Streaming de “Father Of The Bride“, el nuevo álbum de Vampire Weekend. Este es el sucesor de “Modern Vampires Of The City“, lanzado en 2013, transformándose en el cuarto álbum de la banda comandada por Ezra Koenig., y el primero además sin el guitarrista Rostam Batmanglij, quien abandonó el conjunto en 2016.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL ÁLBUM