Streaming del nuevo disco de Thrice: “Palms”

Streaming de “Palms” el nuevo álbum de Thrice. Este es el sucesor de “To Be Everywhere Is To Be Nowhere” lanzado en 2016, siendo el décimo álbum del cuarteto norteamericano. Recordemos que la banda oriunda de California debutó en nuestro país hace tan solo 2 semanas, con un intenso show en Espacio San Diego, donde repasaron toda su discografía.