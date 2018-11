Streaming del nuevo disco de The Smashing Pumpkins: “Shiny And Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun.”

Esta semana ha sido una llena de anuncios, ya que la cartelera 2019 comienza a tomar forma poco a poco. Ahora, la última en sumarse es la australiana Courtney Barnett, quien regresa a nuestro país a poco más de 2 años de su debut, donde fue parte de la versión 2016 de Fauna Primavera, y lo hace para presentarse con su primer show en solitario el día 1 de marzo en Club Blondie. La instancia está enmarcada en la promoción de “Tell Me How You Really Feel” (2018), su más reciente trabajo de estudio, que le ha valido una gran cantidad de elogios por la crítica.

A través de una completa gira mundial que contempla actuaciones en lugares Inglaterra, Australia, Estados Unidos y Japón, Barnett mostrará lo mejor de su discografía, pasando por trabajos como el álbum a dúo con Kurt Vile, “Lotta Sea Lice” (2017), además de su disco debut “Sometimes I Sit and Think, and Sometimes I just Sit” (2015), obviamente no dejando de lado la gran variedad de EPs que también ha lanzado durante su carrera.

La venta de entradas para el concierto comenzará con una preventa especial para fanáticos el 17 de noviembre, seguida de una venta general el día 19 del mismo mes a través de Puntoticket. Estos son los valores:

Preventa Especial: $20.000*

General: $20.000

*Preventa especial desde el 17.11 ingresando el código #COURTNEYPRESALE