Streaming del nuevo disco de The Good, The Bad & The Queen: “Merrie Land”

Streaming de “Merrie Land” el nuevo álbum de The Good, The Bad & The Queen. Este es el sucesor de su trabajo homónimo lanzado en 2007, transformándose en el segundo álbum del supergrupo formado por el frontman de Blur y Gorillaz, Damon Albarn, en conjunto con Paul Simonon de The Clash, Simon Tong de The Verve, y Tony Allen de Fela Kuti. Con esto, la banda viene a romper un silencio discográfico de 11 años, regresando a la actividad durante fines de 2018 y gran parte del año siguiente.

