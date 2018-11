Streaming del nuevo disco de The 1975: “A Brief Inquiry Into Online Relationships”

Streaming de “A Brief Inquiry Into Online Relationships” el nuevo álbum de The 1975. Este es el sucesor de “I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It” lanzado en 2016, transformándose en el tercer álbum de la banda comandada por Matthew Healy.

Recordar que la banda estará presente en la novena edición de Lollapalooza Chile, la que se realizará los días 29, 30, y 31 de marzo en el Parque O’Higgins.