Streaming del nuevo disco de Sting: “My Songs”

Luego de informar en abril que su catálogo llegaría a las plataformas de streaming, finalmente King Crimson cumple su promesa y empieza a publicar el material, partiendo por Apple Music, donde la banda colgó los 13 trabajos de estudio que componen su discografía. Para el caso de Spotify, habrá que esperar un poco más, ya que este mismo catálogo llegará a la plataforma el próximo 10 de junio.

Estos discos son “In The Court Of The Crimson King” (1969), “In The Wake Of Poseidon” (1970), “Lizard” (1970), “Islands” (1971), “Larks’ Tongues In Aspic” (1973), “Starless And Bible Black” (1974), “Red” (1974), “Discipline” (1981), “Beat” (1982), “Three Of A Perfect Pair” (1984), “THRAK” (1995), “The Construkction Of Light” (2000) y “The Power To Believe” (2003).

A continuación, te dejamos con los 13 álbumes que la banda publicó en la plataforma: