Streaming del nuevo disco de Perry Farrell: “Kind Heaven”

Prácticamente desde que publicó su debut como solista, “As You Were” de 2017, Liam Gallagher ha estado prometiendo nueva música en el camino, por lo que ahora, todo indica de que estamos más cerca de un nuevo LP por parte del ex Oasis. Ahora, el frontman acaba de lanzar la canción “Shockwave“, track que ya había estado interpretando en vivo durante sus últimos shows, y el que viene a adelantar lo que se trae entre manos el vocalista para su nuevo trabajo.

Escúchalo a continuación: