Streaming del nuevo disco de Parkway Drive: “Reverence”

Tal como anticipábamos ayer con ese extracto que publicaron en sus redes sociales, Alice In Chains hoy comienza oficialmente el periplo de promoción de lo que será su sexto larga duración.

El primer single del trabajo sucesor de “The Devil Put Dinosaurs Here” (2013) lleva por nombre “The One You Know“, y ve la luz antes de lo anunciado por la propia banda (debía salir recién a las 10:00 hrs. de Chile), acompañado de su respectivo video.

Aún falta el anuncio de los detalles del nuevo disco, información que probablemente será proporcionada durante este mismo día. Escucha y mira a continuación lo nuevo de Alice In Chains, “The One You Know”: