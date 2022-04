Streaming del nuevo disco de Jack White: “Fear Of The Dawn”

Este año será uno muy agitado para Jack White, ya que el músico anunció hace un tiempo el lanzamiento de dos trabajos de estudio para 2022. El primero de ellos llega hoy, por lo que ya está disponible en streaming “Fear Of The Dawn“, trabajo que el artista describe como uno de los más experimentales de su carrera.

Este lanzamiento marca su regreso luego de no publicar nueva música desde 2018 en formato solista, cuando presentó el álbum “Boarding House Reach“. Eso sí, en concreto lo último que tuvimos de él fue la reunión de su proyecto alterno The Raconteurs con el disco “Help Us Stranger” de 2019. Todos estos lanzamientos, como no es de extrañarse, han sido publicados bajo el sello Third Man Records, propiedad del artista.

Si quieres disfrutar de los otros lanzamientos en streaming que están disponibles esta semana, lo puedes hacer ACÁ.

Escucha el disco en tu plataforma de streaming favorita: