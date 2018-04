Streaming del nuevo disco de Hop Along: “Bark Your Head Off, Dog”

En marzo pasado, Johnny Marr sorprendía a medio mundo al anunciar el lanzamiento de un nuevo álbum de estudio, lo que hoy día queda ratificado con los detalles de aquel. El legendario músico británico fijó su regreso discográfico para el próximo 15 de junio a través de “Call The Comet“, trabajo que se transformará en el tercer LP de su carrera en solitario y en el sucesor del muy buen “Playland” (2014).

Con todo preparado para su siguiente movida musical, y concentrándose de lleno en su actualidad como solista, el ex The Smiths también compartió el primer single de la producción. De nombre “The Tracers“, el oscuro y sólido corte también llega acompañado de un trailer de “Call The Comet”, además del track listing y portada del mismo.

Puedes revisar todo este material a continuación:

Track listing “Call The Comet”: