Streaming del nuevo disco de Godsmack: “When Legends Rise”

Mike Shinoda tiene todo preparado para el lanzamiento de su primer larga duración. Será el próximo 15 de junio cuando el músico norteamericano publique “Post Traumatic“, trabajo que previamente había sido anticipado por un EP del mismo nombre.

Ahora, el también integrante de Linkin Park continúa adelantando parte del material que será incluido en la producción. Su tema y video más reciente se titula “About You“, al que se suman los ya revelados cortes, “Crossing A Line” y “Nothing Makes Sense Anymore“.

Puedes revisar el registro a continuación: