Streaming del nuevo disco de Duff McKagan: “Tenderness”

Estamos en un punto donde la cartelera de conciertos se abulta día tras día, y la semana no podía terminar sin otro anuncio para el segundo semestre de este 2019. Ahora, se trata del músico John Garcia, reconocida voz del stoner rock gracias a su trabajo en bandas como Kyuss, quien regresa a nuestro país con su proyecto The Band Of Gold este próximo 7 de septiembre en Club Chocolate.

Garcia, llegará para promocionar el álbum “John Garcia And The Band Of Gold“, publicado en enero de este año, sin dejar de lado por supuesto parte del repertorio de la banda que lo llevó a la fama gracias a discos como “Blues For The Red Sun” (1992) o “Welcome To Sky Valley” (1994).

Las entradas estarán disponibles desde hoy al mediodía a través del sistema Ticketek, con precios que ya informaremos.