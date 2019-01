Streaming del nuevo disco de Bring Me The Horizon: “amo”

Streaming de “Nowhere Now Here” el nuevo álbum de MONO. Este es el sucesor de “Requiem For Hell” lanzado en 2016, transformándose en el décimo álbum de los japoneses, y en el primero que contará con el baterista Dahm Majuri Cipolla, quien reemplaza a Yasunori Takada, que dejó la banda en 2017.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL ÁLBUM