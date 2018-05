Streaming del nuevo disco de At The Gates: “To Drink From The Night Itself”

Streaming de “To Drink From The Night Itself“, el nuevo disco de At The Gates. Se trata del sexto larga duración de la banda sueca, y del sucesor de “At War With Reality” (2014).

Recordemos que At The Gates llegará a nuestro país para presentarse en Temuco y Santiago los próximos 27 y 28 de septiembre, respectivamente.

