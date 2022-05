Streaming del nuevo disco de Arcade Fire: “WE”

Llegó el momento. Arcade Fire está de regreso con el lanzamiento de “WE“, su esperado nuevo álbum de estudio, el que ha sido estrenado en plataformas de streaming y que puedes escuchar en esta nota. Recordemos que el último álbum de la banda hasta la fecha había sido “Everything Now” de 2017, por lo que este trabajo se transforma en el primero que los canadienses publican en cinco años.

Escucha el disco a continuación: