Streaming del nuevo disco de David Byrne: “American Utopia”

Mañana (viernes 2 de marzo) será el día del lanzamiento oficial del nuevo disco de Rolo Tomassi, sin embargo, la gran banda británica decidió adelantarse y compartir el álbum el día de hoy.

El registro en cuestión llega bajo el nombre de “Time Will Die And Love Will Bury It“, y se transforma en el quinto trabajo largo del grupo encabezado por Eva Spence, además de convertirse en el sucesor del excelente “Grievances” (2015), un álbum que consagró definitivamente a los de Sheffield como uno de los nombres más importantes del mathcore y metalcore.

Previamente, la producción había sido anticipada por los singles y videos de “Rituals” y “Aftermath“, dos cortes que demostraron la potencia y brutalidad en el sonido 2018 de la banda.

A continuación, puedes escuchar íntegramente “Time Will Die And Love Will Bury It”: