Streaming del nuevo disco de Björk: “Utopia”

Han pasado 15 años desde que Glassjaw editó su último larga duración, “Worship And Tribute” (2002), disco que se transformó en el segundo largo de su carrera luego de “Everything You Ever Wanted To Know About Silence“, publicado el año 2000.

Es por lo anterior que el reciente anuncio hecho por la banda norteamericana tomó a todos por sorpresa, sobre todo porque todo va a pasar muy rápido. Sin ningún aviso mediante, los neoyorquinos tendrán el lanzamiento de su nuevo álbum, “Material Control“, el próximo 1 de diciembre, es decir, en sólo una semana más.

El último material publicado por el grupo tiene data en 2015, cuando publicaron el tema “New White Extremity“, el que precisamente formará parte de la nueva producción para completar un total de 12 canciones. Puedes revisar el track listing y portada del registro más abajo.

Además de lo anterior, la banda también adelantó el disco con un segundo single, “Shira“, el que puedes escuchar a continuación:

Track listing: “Material Control”