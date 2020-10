Streaming del nuevo álbum de Puscifer: “Existential Reckoning”

Termina el mes de octubre y llegan dos álbumes muy esperados de este año, ya que por fin está disponibles lo nuevo de Puscifer y Mr. Bungle, además de otros interesantes lanzamientos para esta semana. Sumándose a lo anterior, hoy también llegan trabajos de Elvis Costello, Nothing, Eels, The Flower Kings, una colaboración de Emma Ruth Rundle y Thou, entre muchos otros. En la vereda de los EP, eso sí, también tenemos muchas novedades, destacando principalmente los extended play que presentan artistas como Tom Morello, Bring Me The Horizon, Carcass. Finalmente, los discos en vivo tampoco se quedan atrás, esta vez con una tremenda presentación de Stevie Nicks.

Mr. Bungle – “The Raging Wrath of the Easter Bunny Demo”

Puscifer – “Existential Reckoning”

Elvis Costello – “Hey Clockface”

Nothing – “The Great Dismal”

Andrew Bird – “HARK!”