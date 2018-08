Streaming del nuevo álbum de Animal Collective: “Tangerine Reef”

Si tenemos que hablar de un hombre absolutamente multifacético en la música, ese sin duda es David Byrne, ya que el ex Talking Heads no parece quedarse tranquilo solo con componer melodías. Por allá en 1986, cuando su banda en ese entonces venía saliendo de la promoción de su sexto álbum “Little Creatures” (1985), Byrne dirigió la película “True Stories” (1986), que se convertiría en su debut como director cinematográfico. Pero no sólo eso, ya que el cuarteto también se encargó del soundtrack de la cinta, materializado en un álbum de 12 canciones.

Ahora, esa cinta recibirá el honor de ingresar a The Criteron Collection, empresa encargada de remasterizar y distribuir películas contemporáneas importantes para la historia del cine, quienes publicarán la obra de Byrne el próximo 20 de noviembre en DVD y Blu-ray. Esta última, además, contendrá un CD con el soundtrack completo de la cinta, consistente en 23 canciones. Cabe destacar, que Byrne supervisó la restauración al formato 4K, además de la mezcla del nuevo audio con sonido envolvente.