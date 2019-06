Streaming del documental “YES 50: Yesterday, Today, Tomorrow”

Una lamentable noticia se dio a conocer esta semana, luego de que se revelara la perdida de cientos de cintas y masters originales de una cantidad considerable de artistas. Dichos trabajos, fueron consumidos en el incendio que afectó a Universal Studios Hollywood en 2008, con la información dándose a conocer ahora 10 años después gracias a un reportaje publicado en el New York Times, donde cintas pertenecientes a artistas como Louis Armstrong, Janet Jackson, Tupac, Nirvana, entre muchos otros, se perdieron para siempre.

Pese a que el incendio fue algo que dio que hablar en su momento, la perdida de estos masters fue algo que se mantuvo en secreto, incluso frente a los propios artistas, quienes han comenzado a hablar ahora que la noticia es de carácter publico. Entre las perdidas se encuentran algunos álbumes de The Roots, “Nevermind” (1991) de Nirvana, álbumes de R.E.M., Steely Dan, Duke Ellington, B.B. King, Chuck Berry, Muddy Waters, Howlin’ Wolf, Willie Dixon, Bo Diddley, Etta James, John Lee Hooker, Buddy Guy, e incluso nombres tan grandes como Joni Mitchell, Captain Beefheart, Cat Stevens, the Carpenters, Elton John, Lynyrd Skynyrd, Eric Clapton, the Eagles, Asia, Don Henley, Aerosmith, Steely Dan, Iggy Pop, Tom Petty and the Heartbreakers, The Police, Steve Earle, Guns N’ Roses, Sonic Youth, Nine Inch Nails, Soundgarden y Hole.

Revisa algunos tweets al respecto:

I think they are gone forever. — Krist Novoselić (@KristNovoselic) June 12, 2019

For everyone asking why Do You Want More & Illdelph Halflife wont get reissue treatment https://t.co/Vs0ykRcyAK — Questlove De La Rose (@questlove) June 11, 2019

I been dying to find all the old reels and mix the 8 or 9 songs that never made DYWM. My plan for both DYWM & IH was to release all the songs and instrumental/acapella mixes on 45—- — Questlove De La Rose (@questlove) June 11, 2019

They sent someone to check out the vault log and then it hit them: B-F & O-S artists took a hit the most. I think everything else was salvaged — Questlove De La Rose (@questlove) June 11, 2019

i mean, it's sad to lose a piece of my life, but we still have the final masters—as in how it was released in 95/96 are still there. this also explains why we CAN'T find the original #WhatTheyDo subtitle video for youtube — Questlove De La Rose (@questlove) June 11, 2019