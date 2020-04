Streaming del documental “Slipknot Unmasked: All Out Life”

Luego de estrenar un disco sorpresa de su proyecto Trickfinger, titulado “Look Down, See Us“, John Frusciante había prometido que lanzaría más álbumes de dicha faceta este 2020. Ahora, ya anunció el siguiente de ellos para el 5 de junio a través de Avenue 66, subsidiaria del sello Acid Test Records, titulándose “She Smiles Because She Presses the Button“.

Como adelanto, el artista también liberó a través de su perfil de Bandcamp los primeros adelantos de la placa con las canciones “Amb” y “Brise“, que aparentemente son las que dan inicio al disco.

Escucha los dos adelantos acá:

Trickfinger – She Smiles Because She Presses The Button by Trickfinger