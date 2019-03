Streaming del disco de Karen O y Danger Mouse: “Lux Prima”

En abril, durante el Tribeca Film Festival, se estrenará el documental “Mistify: Michael Hutchence” (Richard Lowenstein, 2019), cinta que narra la historia del fallecido vocalista de INXS. La cinta, que toma el nombre de una de las canciones más populares del conjunto, contendrá dos grabaciones inéditas del músico, las cuales serán parte de la banda sonora que acompaña a dicho documental.

Cabe destacar, que el director trabajó con la banda durante algunos años, dirigiendo los videos para tracks como “Burn For You” (1984), “What You Need” (1985), “Listen Like Thieves” (1986), “Need You Tonight” y ”Mediate” (1987), además de “Never Tear Us Apart” (1988).

Mira el trailer a continuación: