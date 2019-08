Streaming de “We Are Not Your Kind”, el nuevo álbum de Slipknot

Fue anticipado como uno de los lanzamientos más esperados del año, y finalmente llega el día de su arribo. “We Are Not Your Kind” es lo nuevo de Slipknot, tratándose de su sexto trabajo de estudio y sucesor de “.5: The Gray Chapter“, publicado en 2014.

Aquí están presentes los tres sencillos que la banda ha publicado este año: “Unsainted“, “Solway Firth“, y “Birth Of The Cruel“, los que demostraron sus intenciones de arremeter nuevamente con un sonido igual o más pesado que sus trabajos más recordados.

Escucha el álbum a continuación: