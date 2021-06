Luego de muchas modificaciones en su fecha de lanzamiento, lo que prácticamente se mantuvo hasta el final, finalmente hoy tenemos el lanzamiento en plataformas de streaming de “The Problem of Leisure: A Celebration of Andy Gill and Gang of Four“, álbum tributo que cuenta con colaboraciones de artistas como Serj Tankian, Tom Morello, IDLES, Gary Numan, La Roux, Flea, John Frusciante, Hotei, Gail Ann Dorsey, Warpaint, entre varios artistas más, quienes eligieron personalmente la canción a interpretar dentro del catálogo de Gang Of Four y su fallecido guitarrista Andy Gill.

Cabe señalar que Gill se encontraba planeando este álbum para lo que sería una edición de aniversario de “Entertainment!” en 2019, incluso trabajando mientras se encontraba en el hospital antes de fallecer.

Escucha el álbum a continuación: