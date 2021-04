Streaming de “Live at the Chicago Metro” de Radiohead

A paso firme avanza la selección de material de archivo que Radiohead está publicando en su canal de YouTube, ya que tras liberar un concierto de la época de “In Rainbows“, además de su show como headliners en Coachella 2017, ahora la banda se traslada hasta sus inicios para presentar un registro grabado en Chicago, por allá en 1996.

Dicha presentación de la banda fue registrada el 6 de abril de 1996, conteniendo un setlist lleno de clásicos como “My Iron Lung“, “High and Dry“, “Creep“, “Fake Plastic Trees“, entre otras. Por el momento no se han entregado mayores detalles de las siguientes entregas, pero se estarán informando semana a semana.

Recordemos que durante los inicios de la pandemia en 2020, Radiohead sorprendió a sus fans con una serie de conciertos de su archivo siendo transmitidos a través de YouTube, contando con material de distintas etapas de la banda y en distintos lugares del mundo como Japón, Argentina, Estados Unidos, entre otros.

Mira el show a continuación: