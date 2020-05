Streaming de “Live At Pompeii” de David Gilmour

No es suficiente con Pink Floyd, ya que continúa llegando material en streaming gratuito de manera oficial, esta vez con David Gilmour y su show “Live At Pompeii“, grabado 45 años después del legendario show original de la banda en el Anfiteatro Romano. El registro que corresponde a julio de 2016 durante la gira de promoción de “Rattle That Lock“, fue también el primer concierto de rock para una audiencia realizado en dicho lugar.

Realizado durante dos noches, el show tuvo a 2600 personas en el público para presenciar al guitarrista hacer un repaso por lo más destacado de su catálogo, sin duda, un concierto imperdible para todo fanático de Pink Floyd.

Mira el video acá: