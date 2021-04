Streaming de la sesión de Thom Yorke en “From The Basement” de 2005

Sigue llegando material inédito de David Bowie, ya que se acaba de anunciar el lanzamiento de un disco ligado a la época de “The Man Who Sold The World“, que en 2020 cumplió 50 años. Se trata de “The Width Of A Circle“, colección que se publicará el próximo 28 de mayo a través de Parlophone, y que incluye tracks inéditos de esa era, entre los que se encuentran algunos descartes, además de un concierto para la serie BBC In Concert l, música compuesta para la serie “Pierrot In Turquoise“, y algunos remixes a cargo de Tony Visconti.

A continuación te dejamos el tracklist de esta colección.

Tracklist de “The Width Of A Circle”:

THE SUNDAY SHOW INTRODUCED BY JOHN PEEL

Recorded on February 5th, 1970 and broadcast on February 8th, 1970

Amsterdam * God Knows I’m Good * Buzz The Fuzz Karma Man London Bye, Ta-Ta An Occasional Dream The Width Of A Circle * Janine Wild Eyed Boy From Freecloud Unwashed And Somewhat Slightly Dazed * Fill Your Heart The Prettiest Star Cygnet Committee * Memory Of A Free Festival *

THE LOOKING GLASS MURDERS AKA PIERROT IN TURQUOISE

When I Live My Dream Columbine The Mirror Threepenny Pierrot When I Live My Dream (Reprise)

SINGLES

The Prettiest Star (Alternative Mix) London Bye, Ta-Ta * London Bye, Ta-Ta (1970 Stereo Mix) * Memory Of A Free Festival (Single Version Part 1) * Memory Of A Free Festival (Single Version Part 2) * Holy Holy *

SOUNDS OF THE 70’S: ANDY FERRIS SHOW

Recorded on March 25th, 1970 and broadcast on the April 6th, 1970

Waiting For The Man The Width Of A Circle The Wild Eyed Boy From Freecloud * The Supermen (Bowie At The Beeb vinyl only) *

2020 MIXES

The Prettiest Star (2020 Mix) London Bye, Ta-Ta (2020 Mix) Memory Of A Free Festival (Single Version – 2020 Mix) All The Madmen (Single Edit 2020 Mix) Holy Holy (2020 Mix)

* Corresponde a tracks nunca antes publicados.