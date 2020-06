Streaming de la sesión de Queens Of The Stone Age en “From The Basement”

Hace unos días informamos de la llegada de todo el catalogo de “From The Basement” a YouTube, y ahora, ya tenemos algunas de las primeras novedades publicadas en el canal oficial de la serie. Esto, porque se publicó la sesión que Queens Of The Stone Age grabó en 2008, la cual fue emitida posteriormente en enero de 2009.

En ella, tenemos a la formación de aquel entonces cuando aún estaba Joey Castillo en la batería, por lo que se concentra en material de esa época con tracks como “Mexicola“, “Turnin’ on the Screw” y “I Think I Lost My Headache“. El programa de shows musicales creado por Nigel Godrich irá mostrando presentaciones de artistas como Radiohead (que ya está publicada), Red Hot Chili Peppers, Moby, Iggy and the Stooges, Feist, Father John Misty, Thundercat, y más.

Te dejamos con la sesión en orden, a continuación: