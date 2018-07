Streaming de la OST de Mike Patton para la película “1922”

The Prodigy está de regreso, y lo hacen con lo que será su séptimo álbum de estudio. “No Tourists“, llegará el próximo 2 de noviembre, transformándose en el sucesor de “The Day Is My Enemy“, lanzado en 2015. Además, los liderados por Liam Howlett, publicaron la canción “Need Some1“, que viene acompañada de su respectivo video.

El álbum ya se puede preordenar a través del sitio web de la banda, donde está disponible en una gran variedad de ediciones. En cuanto al tracklist, este aún no ha sido publicado. Te dejamos a continuación con la portada y el primer adelanto de “No Tourists”.