Streaming de “In Rainbows From The Basement” de Radiohead

Ya se ha dicho en varias ocasiones: Radiohead (junto con Metallica, claramente) ha sido la banda que más ha aprovechado la cuarentena para entregar material a sus fanáticos, por lo que, como cada semana, llega una nueva presentación del conjunto en su canal de YouTube. Esta vez se trata de la sesión de “In Rainbows From The Basement“, donde interpretaron de manera íntegra su álbum “In Rainbows” de 2007 en el reconocido programa de Nigel Godrich.

Recordemos que todas las semanas, la banda irá publicando un show distinto de su historia hasta que se termine la cuarentena por el COVID-19. De momento, han publicado los siguientes conciertos:

Mira la presentación acá: