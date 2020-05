Streaming de “Celebration Day” de Led Zeppelin

Lamentables noticias. A la edad de 70 años falleció el guitarrista Bob Kulick, reconocido músico de sesión que colaboró con una gran cantidad de artistas como KISS, Lou Reed, Meat Loaf, entre muchos otros. La noticia fue entregada por su hermano el también guitarrista y ex integrante de KISS, Bruce Kulick a través de las redes sociales, donde comunicó que el deceso de Bob sin entregar mayores detalles al respecto.

Kulick fue partícipe de varias bandas en su carrera, con destacados trabajos como su participación con KISS en los álbumes “Alive II” (1977), “Unmasked” (1980), “Killers” (1982), además del álbum solista de Paul Stanley (1978). Junto con eso, también tocó en discos como “Bad Attitude” (1984) y “Live at Wembley” (1987) de Meat Loaf, “Coney Island Baby” (1975) de Lou Reed, “The Crimson Idol” (1992) y “Still Not Black Enough” (1995) de W.A.S.P., el álbum homónimo de Michael Bolton (1983), “Calling the Wild” (2000) de Doro y “Play My Game” (2009) de Tim “Ripper“ Owens.

También su trabajo fue llevado a la televisión, desempeñándose como guitarrista en “The Game“, la canción de entrada del 14 veces campeón de WWE, Triple H, y que fue compuesta junto a integrantes de Motörhead, o la conocida “Sweet Victory” que apareció en la serie animada “Bob Esponja“.

Acá el comunicado de su hermano Bruce: