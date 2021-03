Stöner se presenta en vivo en un desierto y comparte “Own Yer Blues”

Iniciamos la jornada mostrando lo que fue “Live In The Mojave Desert: Vol IV” de Stöner, banda formada por Brant Bjork, Nick Oliveri, ex integrantes de Kyuss, junto al baterista Ryan Güt. Esta reciente producción fue un acto en vivo de la canción “Own Yer Blues“, parte de una serie de videos, que el conjunto publicará como albums en vivo durante los próximos meses.

Este trabajo audiovisual fue inspirado en el icónico “Live At Pompeii” (1972) de Pink Floyd, que fue grabado en el desierto de Mojave en California. La instancia consistió en que cinco agrupaciones se presentaban en un tiempo de dos horas para poder mostrar su discografía. Además de eso, se realizó una charla de una hora con invitados especiales, la que fue denominada “Couchlock And Rock“, y organizada por California Desert Wizards.

A continuación, te dejamos la presentación: