Sting estrena canción y anuncia nuevo disco: “The Bridge”

A estas altura de su carrera, Sting no tiene nada que presumir, pero el músico igualmente decidió mantenerse vigente con el anuncio de un nuevo disco. Se trata de “The Bridge“, producción que conoceremos el próximo 19 de noviembre a través de los sellos A&M / Interscope / Cherrytree, y que hoy presenta sus detalles junto con “If It’s Love“, el primer adelanto de lo que será un nuevo larga duración del ex The Police.

Este será el sucesor al álbum de versiones “My Songs” de 2019, conteniendo solamente material original interpretado por el artista junto al guitarrista Dominic Miller, además de otros músicos como Branford Marsalis y Josh Freese. Además de eso, la edición deluxe contendrá 3 bonus tracks, entre los que se encuentra un cover de Otis Redding.

Conoce los detalles y escucha el primer adelanto, a continuación.

Tracklist de “The Bridge”:

Rushing Water If It’s Love The Book Of Numbers Loving You Harmony Road For Her Love The Hills On The Border Captain Bateman The Bells Of St. Thomas The Bridge Waters of Tyne * Captain Bateman’s Basement * (Sittin’ On) The Dock of the Bay *

*Bonus tracks de la edición deluxe.